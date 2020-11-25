Kendisini 'Hızır' olarak tanıtıp vatandaşların paralarını alan 'Rafet efendi' tahliye edildi: Kimse şikayetçi olmadı

Duruşmada mağdurlar dinlendi
Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Şaban Ö., Abdulkerim Y., Yaşar D., Yaşar S., Burhan Ş., Enes Ş., Enes Ş., Ramazan D. ve Tayfun Buğra S. SEGBİS aracılığıyla katılırken, tutuksuz sanıklar Metin Y., Mustafa Ö., Serdar S., Yasin Y., Mesut G., Betül Ş. salonda hazır bulundu. Duruşma dava dosyasında mağdur olarak yer alan 27 kişinin dinlenmesine devam edildi. Duruşmada ifade veren C.F. ve C.A. isimli mağdurlar, sanıklar tarafından mağdur edilmediklerini söyledi.
9 sanık da tahliye edildi
Duruşmada daha sonra sanıkların savunmaları dinlendi. Söz alan Rafet Ö. ve diğer tutuklu sanıklar suçsuz olduklarını belirterek tahliyelerini talep etti. Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, şikayetçi olan vatandaşların bulunmaması ve mağdurların zararlarının giderildiğini belirterek tutuklu sanıklar Şaban Ö., Abdulkerim Y., Yaşar D., Yaşar S., Burhan Ş., Enes Ş., Enes Ş., Ramazan D., Tayfun Buğra S.'nin tahliye edilmesine karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
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