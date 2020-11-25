Erdoğan: Müslümanlar olarak sadece salgınla değil Batı ülkelerinde yükselen İslam düşmanlığıyla da mücadele ediyoruz

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- (Kovid-19) Bu salgın bize din, dil, ırk ayrımı gözetmeden tüm insanlığın aynı kaderi paylaştığını, aynı gemide olduğunu hatırlattı. Salgının ekonomik etkilerini azaltmak, üretim ve talebin devamlılığını sağlamak için elimizdeki imkanları seferber etmeliyiz.
- Müslümanlar olarak sadece salgınla değil Batı ülkelerinde yükselen İslam düşmanlığıyla da mücadele ediyoruz.
- 2. Dünya Savaşı öncesinde Musevilere karşı yürütülen linç kampanyasının aynısına Müslümanlar muhatap olmaktadır.
- İslam ülkeleri olarak ne kadar çok üretirsek, ekonomilerimizi ne kadar güçlendirirsek sözümüzün ağırlığı o kadar artacaktır.
- Milli paralarla ticaret gibi, kur baskısını ortadan kaldıracak özgün çalışmalara hız vermeliyiz. Geleceğin dünyasında faize ve tahakküme dayalı mevcut ekonomik sistem, yerini risk paylaşımının esas olduğu katılımcılığa bırakacaktır.
36. İSEDAK Toplantısı Açılış Oturumuna Canlı Bağlantı https://t.co/iMk9YSHiEZ— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 25, 2020
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