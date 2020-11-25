Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Salgının din, dil, ırk ayrımı gözetmeden tüm insanlığın aynı gemide olduğunu hatırlattığını belirten Erdoğan, "Müslümanlar olarak sadece salgınla değil Batı ülkelerinde yükselen İslam düşmanlığıyla da mücadele ediyoruz" dedi.