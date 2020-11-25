Kadıköy Meydanı için tasarım yarışması başladı: Üç proje oylamaya açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) ortak çalışmasıyla Kadıköy Meydanı tasarımı için üç proje oylamaya açıldı. İstanbul'da oturan vatandaşlar 17 Aralık tarihine kadar istanbulsenin.org üzerinden seçtikleri projeye oy verebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sosyal medya hesabında "Kadıköy, hak ettiği meydana kavuşacak. Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması'nda artık #KararSenin #KadıköySenin" notu ile yapılan paylaşımda, Kadıköy Meydanı tasarımı için üç projenin oylamaya açıldığını duyuruldu.

İstanbul'da oturan vatandaşlar, 17 Aralık tarihine kadar istanbulsenin.org üzerinden seçtikleri projeye oy verebilecek.

Kadıköy, hak ettiği meydana kavuşacak.



Kadıköy Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması'nda artık #KararSenin #KadıköySenin



🗳️Projeleri incelemek ve oy vermek için; https://t.co/VVGpDRtomJ pic.twitter.com/uJekOytLhS — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) November 24, 2020

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