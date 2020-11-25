İBB'den 'Kadına Destek Hattı': 4 dilde hizmet verecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”nde, “Kadına Destek Hattı”nı tanıttı.

"444 80 86" numarası üzerinden Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Arapça dillerinde 7/24 hizmet verecek hattın tanıtım toplantısı, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Birgün’ün haberine göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, “kadın” ve “şiddeti” yan yana konuşmanın utanç verici olduğunu vurguladı. İmamoğlu, şunları söyledi:

"Tabii yeni hedefler koymak lazım. Cinsiyet eşitsizliği, erkeklerin kadına yönelik şiddet suçları, -bunları 21 yüzyılda konuşuyoruz- her geçen gün azalacağı yerde, daha fazla yer buluyor. Daha fazla can sıkıcı olaylar ya da ortamlar yaşıyoruz. Açıkçası gitgide de büyüyor. İstatistikler de böyle gösteriyor. Bu anlamda hem Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun hem İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalar var. Bizim de yaptığımız araştırmalar var. Tüm istatistikler gösteriyor ki, hızlı aksiyon göstermemiz gereken bir alanı konuşuyoruz. Toplu bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç var."

Toplumun içerisinde kadının yerini güçlü kılmanın hayati önem taşıdığını belirten İmamoğlu, "Güzel şehrimizin adını taşıyan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmemiz gündeme getirildi. Şiddetin olduğu ortamda bunu konuşmak, hepimiz adına üzücü. İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek gündeme geldiğinde, yine en ön saflarda kadınların önemli bir mücadelesini hep birlikte izledik. Bu ihtiyaç, Türkiye’de yaşananlardan dolayı doğuyor" dedi.

Pandemi sürecinin kadına yönelik şiddet olaylarını artırdığına dikkat çeken İmamoğlu, şu bilgileri de paylaştı:

"Bütün bunları yenmek adına, işte bugün, bu adım atılıyor. Kadına şiddet hattımızın devreye alınmasıyla, umuyorum ki en acil biçimde, müdahalenin yapılmasını sağlayacağız. Belki de Allah korusun ki; kadınların hayatını kurtaracak bir hamle haline dönüşecek. Onları, tekrar umutlu bir şekilde toplumun içerisinde var olmalarını sağlayacak."

Toplantıda konuşan Kaftancıoğlu ise, "21. yüzyılda, kadınların özgürlük ve umut dolu şiirler yazmasına vesile olan sevgili Ekrem Başkan’ıma hakikaten çok teşekkür ediyorum; kadınların, sadece geleceğe umut ve özgürlük şiirleri bırakmasına değil, kadının sesini çoğaltan, gücünü artıran çalışmalarından dolayı. Bugünkü toplantıda, ben, bir siyasetçi ya da bir hekim kimliğimin dışında, bir kadın olarak duygularımı paylaşmak isterim" ifadelerini kullandı.