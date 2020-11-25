Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek solunum cihazından ayrıldı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in genel durumunun iyi olduğu bildirildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan açıklamada, Böcek'in takip ve tedavisinin normal serviste devam ettiği belirtildi.

Böcek'in genel durumunun iyi olduğu vurgulanan açıklamada, "Solunum cihazından ayrılmıştır. Fizik tedavi süreci devam etmektedir. Tıbbın tüm imkanları kullanılarak hastamızın tedavisi yoğun ve eksiksiz bir şekilde sürdürülmektedir" ifadesine yer verildi.