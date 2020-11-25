Bakan Selçuk: Eşimle son yaptırdığımız Kovid-19 testi negatif çıktı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kişisel Twitter hesabında eşiyle birlikte yaptırdığı son yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını duyurdu.
November 25, 2020
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eşiyle birlikte yaptırdıkları son testlerin negatif çıktığını duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kişisel Twitter hesabında eşiyle birlikte yaptırdığı son yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını duyurdu.
November 25, 2020
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