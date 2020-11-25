Metro İstanbul: Bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatıldı

Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada bir vatandaşın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonunun işletmeye kapatıldığı duyuruldu.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır."
#MetroDuyuru #M2— Metro İstanbul (@metroistanbul) November 25, 2020
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır.
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