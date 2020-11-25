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    İstanbul’da pandemi boyunca ‘bulaşıcı hastalık’ kodlu ölüm sayısı 11 bini geçti

    © REUTERS
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202011251043288910-istanbulda-pandemi-boyunca-bulasici-hastalik-kodlu-olum-sayisi-11-bini-gecti/

    Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü mart ayından bu yana 9 aylık süreçte İstanbul’da kayıtlara 'bulaşıcı hastalık' kodu ile girilen vefat sayısının 11 bin 600 civarında olduğu ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı, 24 Kasım itibariyle koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısını Türkiye genelinde 12 bin 672 olarak açıklamıştı.

    Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 11 Mart 2020 tarihinde resmi olarak açıklandı ve virüse bağlı ilk ölüm, 15 Mart 2020’de gerçekleşti. Salgın başladığından beri Sağlık Bakanlığı tarafından gün gün açıklanan vefat sayıları tartışma konusu oldu.

    24 Kasım itibariyle Sağlık Bakanlığı Türkiye'de Kovid-19'a bağlı vefat sayısını 161 olarak açıkladı. Bakanlığın verilerine göre salgının başından bu yana koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da Türkiye genelinde 12 bin 672.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde balıkçı esnafıyla bir araya geldi. 
    © Fotoğraf : İBB
    İmamoğlu: Dün İstanbul’daki vefat sayısı 186, susayım mı, yutkunayım mı?

    Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na 24 Kasım günü “bulaşıcı hastalık” kodu ile bildirilen ölüm sayısı ise 211 olarak açıklandı. Edinilen bilgiye göre ilk vakanın görüldüğü mart ayından 24 Kasım'a kadar bulaşıcı hastalığa bağlı olarak İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11 bin 601'i buldu.

    'Bugün 203 kişi hastalıktan öldü'

    İstanbul'da 25 Kasım itibariyle “bulaşıcı hastalık” kodu ile sağlık kurumlarından İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na bildirilen vefat sayısı 203 oldu. İstanbul'da bugün toplam 454 kişi vefat etti.

    'Ekim ayında yeniden yükseliş başladı'

    Salgının merkezi durumunda olan İstanbul'da vefat sayılarında son 9 ayda dikkat çeken bir değişim yaşandı. İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na sağlık kurumlarının “bulaşıcı hastalık” kodu ile bildirdiği vefat sayıları; nisan ve mayıs ayında binlerle ifade edilmeye başlarken haziran, temmuz, ağustos ve eylülde yüzler seviyesine indi. Ekim ayında ise vefat sayısı tekrar binlerle ifade edilmeye başlandı.

    'Ay, ay bulaşıcı hastalık verileri'

    Edinilen bilgiye göre Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na “bulaşıcı hastalık” kodu ile mart ayında 335 vefat bildirildi. Nisan ayında bu sayı, 2 bin 909'a çıktı. Mayıs ayında 1448 kişi “bulaşıcı hastalığa” bağlı olarak İstanbul'da hayatını kaybetti. 

    Haziran ayında sayı 643'e, Temmuz'da 468'e düştü. Ağustos'ta 478, Eylül'de 662 kişi bulaşıcı hastalık nedeniyle vefat etti. Ekim ayında bulaşıcı hastalığa bağlı olarak İstanbul'da gerçekleşen vefat sayısı tekrar yükselişe geçti ve 1245'i buldu.

    Kasım ayında 24'ü itibariyle de İstanbul'da bulaşıcı hastalık kodu ile bildirilen vefat sayısı 3 bin 413'e çıktı. Mart ayından 24 Kasım'a kadar İstanbul'da kayıtlara “bulaşıcı hastalık” olarak geçen vefat sayısı 11 bin 601 oldu.

    Ne olmuştu?

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 14 Kasım Cumartesi günü corona virüsü salgınının İstanbul'da geldiği nokta ile ilgili yaptığı çarpıcı açıklama vefat sayısı tartışmasını tekrar alevlendirmişti.

    İmamoğlu, İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na sağlık kurumlarından “bulaşıcı hastalık” kodu ile her gün gönderilen vefat sayısının, Türkiye için açıklanan vefat sayısının en az 50 kadar fazlası olduğunu söylemişti.

    Uzmanlar, “bulaşıcı hastalık” kodu ile bildirilen her ölümün Covid-19 vakası olamayacağını söylüyor. Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na bildirilen ölüm raporlarında “Covid-19” verisinin girilmemesi, sadece “doğal ölüm” ve “bulaşıcı hastalık” kodunun yer alması  vefat sayıları konusunda tartışmaya neden oluyor.

    Etiketler:
    bulaşıcı, pandemi, Koronavirüs, İstanbul
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