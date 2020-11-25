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    KADEM Başkan Yardımcısı Bayraktar: Kadına şiddete 'kol kırılır yen içinde kalır' şeklinde yaklaşmanın faydası yok

    © AA / Emrah Yorulmaz
    Türkiye
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    Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Şiddetin hep başkalarının başına gelen bir olay olmadığına, gazetelerden okuduğumuz, televizyon haberlerinde izlediğimiz, internette tıkladığımız birçok şiddet vakasının bizlerden çok da uzakta olmadığına dikkat çekmek istedik" ifadelerini kullandı.  

    KADEM'den yapılan açıklamaya göre her yıl, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü kapsamında özel kampanyalar düzenleyen ve kamuoyunun dikkatini bu soruna çekmeye çalışan dernek, görmezden gelinen, yok farz edilen şiddet vakalarının insanların hayatını nasıl değiştirdiğine vurgu yapan bir çalışma hazırladı.

    KADEM bu doğrultuda tüm sosyal medya hesaplarından başlatılan kampanya ile "Şiddete Göz Yumma!" mesajını verdi. 

    Açıklamada görüşlerine yer verilen KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, daha önce denenmemiş bir yöntemle sosyal medya üzerinden bir filtre uygulaması kullanılarak başlatılan kampanyanın önemine dikkati çekti.

    Bayraktar, şunları kaydetti:

    "Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da kampanyamızla şiddetin hep başkalarının başına gelen bir olay olmadığına, gazetelerden okuduğumuz, televizyon haberlerinde izlediğimiz, internette tıkladığımız birçok şiddet vakasının bizlerden çok da uzakta olmadığına dikkat çekmek istedik. Şiddete uğrayan kişi bugün bir başkasının kardeşi, annesi, kuzeni, yeğeni yahut eşi olsa da onu görmezden geldiğimiz müddetçe şiddetin dalga dalga yayılarak hepimize ulaşabilme ihtimali çok yüksek. Kampanyada hazırladığımız filtre uygulaması aracılığıyla insanları bu konuda düşündürmeyi amaçladık." 

    Özellikle kadına yönelik şiddetin ya da aile içi şiddetin görmezden gelinmesinin, üzerinin örtülmesinin, "kol kırılır yen içinde kalır" düşüncesiyle mahrem sayılmasının, şiddeti besleyen en önemli zihni problem olduğuna vurgu yapan Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu: 

    "Olaylara bu şekilde yaklaşmanın ne mağdurlara ne şiddeti uygulayanlara ne de topluma bir faydası bulunmuyor. Aksine toplumu daha da huzursuz ederek, güven duygusunu zedeliyor. Bu sene geçen yıllarda olduğu gibi yine benzer bir bilinç oluşturmak üzere 'şiddete göz yumma' dedik ve bunu son yılların en popüler sosyal medya uygulamalarından birinde hikaye paylaşımı olarak kullanmaya karar verdik. Artık birçok sosyal mecra, 24 saatlik hikaye paylaşımlarıyla kullanıcılarına farklı bir alan daha açtı. Biz de bu popülerliği kullanarak daha çok kişiye ulaşma gayreti içinde olduk. Kullanıcılar, KADEM'in Instagram ana sayfasındaki filtre ikonuna tıklayarak çıkan filtreyle kendi videolarını oluşturabilecek. Özellikle dünden bu zamana kadar Instagram uygulamasından yoğun bir katılımla kadına yönelik şiddetle mücadeleye destek verildi, bu da bizi geleceğe dair ümitlendirdi. 'ŞiddeteGözYumma' etiketiyle paylaşılan her hikayeyle kişiler, o kurbanlarla yaptıkları empatiyi videolaştırmış ve öldürülen kadınların yerlerine kendilerini koymuş oluyorlar. Bu bir nevi empati ve farkındalık çalışması."  

    KADEM, geçen yıl da "Sen varsan şiddete yer yok" sloganıyla şiddetin, gittikçe yalnızlaşan toplumlarda daha da güçlendiğini, toplumsal duyarlılık arttıkça zayıflayacağını vurgulayan bir başka kampanya düzenlemişti. 

     

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