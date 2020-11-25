CHP'li Özkoç: Ne zamandan beri Türk gemileri durduruluyor da, Yunan askerleri arama yapabiliyor?

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Ne zamandan beri uluslararası sularda özgürlüğünü yüz yıl önce ilan eden Türkiye Cumhuriyeti gemileri durduruluyor da Yunan komutasındaki askerler arama yapabiliyor, buna Türkiye'nin diyeceği cevap susmak mıdır?" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Özkoç, Libya'ya giden Türk bandıralı gemide yapılan aramaya yönelik olarak, "Alman gemisinde komutanlık yapan Yunan subayın emri ile Libya açıklarında Pazartesi günü gemimize asker çıkıyor, oradaki bayrağımızın dalgalandığı uluslararası sularda, bayrağımızın dalgalandığı gemiye silahlarıyla birlikte Yunan komutan çıkıyor ve oradaki insanlarımızın ellerinin başının üzerine koydurarak, gemiyi arıyorlar. Boy boy resimler çekiliyor, filme alınıyor dünyaya mesaj veriyorlar. Ben mi yanlış biliyorum, Türkiye'nin ayağa kalkması gerekmiyor mu? Ne zamandan beri uluslararası sularda özgürlüğünü yüz yıl önce ilan eden Türkiye Cumhuriyeti gemileri durduruluyor da Yunan komutasındaki askerler arama yapabiliyor, buna Türkiye'nin diyeceği cevap susmak mıdır?" dedi.

Kadına şiddet konusuna değinen Özkoç, "Erkek şiddetinden dolayı on kişiden yedisi elini kollunu sallayarak serbest bırakılıyor. Kadına şiddet ile ilgili devletin kurum kuruluşları gereğini yapar, bunu sonlandırır" ifadelerini kullandı.

İzmir'de yaşanan depremle ilgili olarak Özkoç, "İzmir'de deprem oldu, enkazda insanlarımız kaldı. Canını kurtaranlar kendini dışarı attı. 4 bin yurttaş evsiz kaldı. İzmir Büyükşehir başta olmak üzere tüm ilçe Belediyeleri anında kriz masaları kurdular dört saat içinde. Daha sonra hızla arama çalışma ekiplerine Belediyelerimiz kendi ekipmanlarını derhal AFAD emrine verdi. Her yıkılan binada Belediye görevlileri ve CHP milletvekilleri anında çıkan sorunları çözmek için görevlendirildi. Derhal çadırlar kurulmaya başlandı" şeklinde konuştu.