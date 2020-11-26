Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu 'Türkiye'nin Nabzı' programında Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar ile Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek arasında tartışma yaşandı.

Deniz Zeyrek, Mete Yarar'ın "12’den sonra kabağa dönüşüyor" sözlerine, "Fareye dönüşmekten iyidir" yanıtını verdi.

Bir süre daha konuşmasına devam eden Zeyrek ve stüdyo konukları, Yarar'ın dakikalar sonra verdiği tepkiyle şaşkına döndü.

Zeyrek'in kendisine 'fare' demesine sinirlenen Yarar, "Bana bir daha hayvan lakabı takarsa Deniz ile kafa kafaya girerim, söylüyorum" dedi.

Sözlerine "Ben ona 'kabak' dedim, adam gibi 'fare' lafını geri alsın" diye devam eden Yarar, "Edepse son kez söylüyorum, bana fare lakabı takamaz" dedi.

Deniz Zeyrek'in "Ben kendime söyledim" sözlerini dinlemeyen Yarar, "Bakarsın sosyal medyaya, geçen hafta edep dersi veriyordun, bir daha seninle aynı programa çıkan var ya..." diyerek stüdyoyu terk etti.

Habertürk'te gergin anlar: Mete Yarar canlı yayını terk etti https://t.co/ZgMOcIkUw3 pic.twitter.com/heMFUEUjAq — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 25, 2020

​