Çavuşoğlu'ndan Maradona için taziye mesajı: 'Adios el 10'

Twitter hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, İspanyolca olarak, "Güle güle 10 Numara. Huzur içinde yat" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Maradona'nın 10 numaralı formasıyla fotoğrafını da paylaşarak, "Yaşattığın tüm güzel anlar ve dünya futboluna katkıların için teşekkürler" ifadesini kullandı.

Adiós El 10! #Maradona

Descansa en Paz!



Yaşattığın tüm güzel anlar ve dünya futboluna katkıların için teşekkürler. pic.twitter.com/hjorWzQ57I — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 25, 2020​

Efsane futbolcu Maradona

Maradona, dün Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde, kalp ve akciğer problemi nedeniyle hayatını kaybetmişti. 60 yaşındaki Maradona, kasımın başında beyin ameliyatı geçirmiş ve 8 gün sonra taburcu edilmişti.

Arjantin'de hükümet, Maradona'nın ölümü dolayısıyla ülkede 3 gün ulusal yas ilan etmişti.

Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Maradona'nın naaşının Devlet Başkanlığı Binası Casa Rosada'ya getirileceğini ve cenaze merasiminin burada yapılacağını belirtmişti.

Yerel basın, halka açık yapılacak merasime yaklaşık bir milyon kişinin katılmasının beklendiğini yazdı.