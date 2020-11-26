Yonca Evcimik'in yeni şarkısı tartışma yarattı: Mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma

Şarkıcı Yonca Evcimik’in yıllar sonra yaptığı yeni rap şarkısı “Ayıp Şeyler” cinsiyetçi ifadeler barındırdığı gerekçesiyle sosyal medyada eleştiri odağı oldu.

Yonca Evcimik, yıllar sonra yaptığı 'Ayıp Şeyler2 isimli rap şarkısıyla sosyal medyada tepki gördü. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde pek çok kişi, Evcimik'in şarkısının 'cinsiyetçi' olduğunu savunarak tepki gösterdi.

Evcimik, şarkısında “Sen kadınsın zekisin, ama bazen de gerçekten aşırı cinssin, bakma sevgilime be kadın çıkacak adın, mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma, nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle, açarsan mahremini içeri girer işte öyle” ifadelerini kullanıyor.

Evcimik'in şarkısı sosyal medyada çok sayıda eleştirinin hedefi oldu.