Akıncı Üssü davasında karar: 4 sanık, 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin, 'sivil imamlar' ile Ankara'ya bomba yağdıran pilotların da arasında bulunduğu 365'i tutuklu 475 sanıklı davada karar açıklandı.