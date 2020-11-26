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    Akıncı Üssü davası - Kemal Batmaz - Akın Öztürk

    Akıncı Üssü davasında karar: 4 sanık, 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

    © AA / Mustafa Kamacı
    Türkiye
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    FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin, 'sivil imamlar' ile Ankara'ya bomba yağdıran pilotların da arasında bulunduğu 365'i tutuklu 475 sanıklı davada karar açıklandı.

    15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi esnasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin, "sivil imamlar" ile Ankara'ya bomba yağdıran pilotların da arasında bulunduğu 475 sanıklı davanın görüldüğü Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde, karar duruşması sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

    Kampüsün girişinde karar duruşması öncesinde arama noktalarının oluşturulduğu görülürken, alan ve etrafı drone ile havadan sürekli izlendi. 

    Akıncı Üssü’nden ilk fotoğraflar
    © Fotoğraf : DHA
    '15 Temmuz'da Akıncı Üssü'ne ABD'den mühimmat taşıdık'
    Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nün çevresinde çeşitli noktalara keskin nişancılar yerleştirilirken, özel harekat ve yunus ekiplerinin de aralarında bulunduğu polisler, bölgede devriye halinde gezdi. 

    Çevik kuvvet ekipleri de alanda hazır bekletildi. 

    15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada örgütün 4 "sivil imamı"na 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

    Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada hüküm açıklanıyor.

    Açıklanan kararlar şu şekilde:

    • Darbe girişimini Akıncı'dan yöneten siviller Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.
    • Ankara'yı vuran pilotlara yakıt sağlayan eski İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı tuğgeneral Bekir Ercan Van, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis aldı.
    • Dönemin ÖKK Komutanı Zekai Aksakallı'yı derdest etmeye çalışan ekibin başındaki eski albay Fatih Yarımbaş, 9 kez ağırlaştırılmış müebbet aldı.
    • 15 Temmuz darbe girişiminde darbeci F-16 pilotlarını yönlendiren eski yarbay Hakan Karakuş, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
    • Darbe girişimi sırasında F-16'lara bombalama talimatlarını ileten eski yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
    • Polis Havacılık Dairesi'ni lazerle işaretleyen eski pilot binbaşı Mustafa Azimetli, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
    • Darbe girişiminde Ankara'da F-16 ile ilk uçuşu gerçekleştiren eski binbaşı Mehmet Fatih Çavur'a 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
    • Darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü bombalayan eski üsteğmen Mustafa Özkan, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
    • Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreteri eski albay Veysel Kavak'a, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
    • Darbe girişimi sırasında F-16 pilotlarına bombalanacak yerleri bildiren eski yüzbaşı Ahmet Tosun, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
    • Eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanlığı Sistemler Daire Başkanı tuğgeneral Recep Sami Özatak, 79 kez ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.
    • Akıncı Üssü davasında sanıklar, yoğun koruma önlemleriyle mahkemeye getiriliyor.
      © AA / Mustafa Kamacı
      Akıncı Üssü davasında 13 tahliye
      15 Temmuz'da Hava Kuvvetleri Harekat Merkezini ele geçirmeye çalışan eski tuğgeneral Kemal Mutlum, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
    • 15 Temmuz'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliği'nde görevli eski albay Ali Durmuş, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.
    • Fehtullah Gülen ve sivil imam Adil Öksüz'ün de arasında bulunduğu 6 firari sanığın dosyasının ayrılması kararlaştırıldı.
    Etiketler:
    15 Temmuz darbe girişimi, FETÖ, Akıncı Üssü davası, Akıncı Üssü
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