Soylu: Terörle mücadelede ilk kez tünelin ucuna bu kadar yaklaştık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye, bugün terörle mücadelede ilk defa tünelin ucuna bu kadar yaklaşmıştır" açıklamasında bulundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

Bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yapan Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 320'ye düştüğünü belirterek, "Bu yılki operasyonlarda 809 terörist etkisiz hale getirildi. Türkiye, bugün terörle mücadelede ilk defa tünelin ucuna bu kadar yaklaşmıştır" dedi.

Soylu, FETÖ ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'ndan bugüne kadar 42 bin kişinin ihraç edildiğini, 14 bin kişinin görevden uzaklaştırıldığını, 13 bin kişinin görevlerine iade edildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Türkiye'deki FETÖ operasyonlarında bugüne kadar 292 bin kişinin gözaltına alındığını, 96 bin kişinin de tutuklandığını belirtti.