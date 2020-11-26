En kapsamlı Suriyeli araştırması: Türkiye’de mutlular, kalıcılar

Türkiye’deki Suriyelilerle ilgili son araştırmanın sonuçları açıklandı. Buna göre Türkiye’de 3 milyon 635 bin Suriyeli var. 2017’de ‘Hiçbir şekilde dönmem’ diyenlerin oranı yüzde 16.7’ydi, iki senede yüzde 51.8’e çıktı. Yüzde 60’ı ‘Suriye’de savaş biterse, istediğimiz bir hükümet kurulursa dönerim’ diyordu, bu oran yüzde 30’a düştü.