Arkadaşının 13 milyon isabet eden loto kuponunu çaldı, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde arkadaşı Murat Sayın'a ait 13 milyon 200 bin lira isabet eden sayısal loto kuponunu çaldığı gerekçesiyle yargılanan Mehtap Baysal, ‘hırsızlık’ suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Üsküdar'da geçen sene 7 yıllık arkadaşı Murat Sayın'a ait 13 milyon 200 bin lira isabet eden sayısal loto kuponunu çaldığı ve parayı patronuna tahsil ettirdiği iddia edilen Mehtap Baysal ile patronu Fatih Yolcu'nun yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Anadolu 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, müşteki ve sanıklar katılmazken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Mehtap Sayın’ı 'gece vakti hırsızlık' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanık Fatih Yolcu’nun ise üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil bulunamadığından beraatine hükmedildi.

Bilet bedeli ve faizi için dava açıldı

Müşteki avukatlarından Batuhan Oğuz ise, sanık Mehtap Baysal hakkında üst sınırdan ceza verildiğini söyleyerek, "1 buçuk yıl sonra geç de olsa adaletin kısmen tecelli ettiğini düşünüyoruz. Biz aynı zamanda hukuk davası da açtık. Bilet bedeli ve elde edilen faiz geliri kadar. Mahkemenin bu noktada verdiği mahkumiyet kararı bizim açımızdan sevindirici. Çünkü biletin müvekkilimize ait olduğu ortaya çıkmış oldu. Bu da bizim hukuk davamızda çok önemli bir delil olarak yer alacaktır" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Belçika'dan Türkiye'ye gelen Murat Sayın, 8 Mart 2019 tarihinde Gebze'de bir bayiye girerek büyük ikramiye çekilişi için 10 tam kupon sayısal loto oynadı.

Daha sonra 7 yıllık arkadaşı Mehtap Baysal ile görüşen ve birlikte zaman geçiren Sayın, aldığı biletleri kontrol etmeye başladı. Bu sırada kuponlardan birinin kayıp olduğunu fark etti. Ardından Belçika'ya geri dönen Sayın, ikramiyenin biletleri aldığı bayiye çıktığını öğrendi.

Türkiye'ye döndüğünde savcılığa olaya ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehtap Baysal’ın 'hırsızlık' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, parayı çektiği iddia edilen Fatih Yolcu’nun ise, 'hırsızlığa yardım' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.