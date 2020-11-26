Bakan Pakdemirli: Hiç yağmur yağmasa bile İstanbul'un 3 aylık suyu var

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, NTV canlı yayınında NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.
Bakan Pakdemirli'nin konuşmasından satır başları şöyle:
- Koronavirüs salgınında ürün sıkıntısı olmaması için her türlü önlemi aldık.
- En kötü senaryoya göre hazırlığımızı yaptık.
- Gıda ile ilgili bir problem yaşamayız.
- 7 binin üzerinde görevli aralıksız denetim yapıyor. Yeni yasa ile cezaların da artırılmasını sağlayacağız.
- Bitkisel üretimimiz yüzde 5 arttı, sıkıntı yaşamayız.
- Barajlarda doluluk oranı yüzde 33 civarında.
- Hiç yağmur yağmasa bile İstanbul'un 3 aylık suyu var.
- Çiftçinin pazara ulaşım problemini çözmek amacımız.
- 641.6 milyon liralık buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor.
- İlk defa sizde söylüyorum. Taşra teşkilatında görev yapmak üzere 826 kadrolu tarım işçisi alacağız.
- 755 bin vatandaş gıda israfını önleme kampanyasına destek verdi.
- Geçen yıla oranla orman yangınları yüzde 33 arttı.
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