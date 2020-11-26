TTB: Sadece Ankara'da 4-5 bin pozitif vaka var

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı'nın toplu açıklamaya başladığı vaka sayılarının da gerçeği yansıtmadığını savunarak en az iki haftalık kapanma çağrısı yaptı.

Türkiye'de semptom göstermeyen korona pozitif vakaların da günlük resmi tabloya eklenmesinin ardından tartışmalar sürüyor. Temmuz'dan bu yana sadece semptom gösteren hasta sayısını açıkladığı için eleştirilere hedef olan Sağlık Bakanlığı, toplam yeni koronavirüs vaka sayısını 28 bin 351 olarak açıklamıştı.

DW'nin haberine göre, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Bakanlık'ın açıkladığı toplam vaka sayısının da gerçeği yansıtmadığını savundu. TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, filyasyon ekiplerinden aldıkları rakamlara göre sadece Ankara'da 14-15 bin kişinin izolasyonda bulunduğunu, aralarından 4-5 bininin pozitif olduğunu belirterek "Bu sadece filyasyon ekiplerinden gelen rakam, hastanelerdeki rakam değil. Topladığımızda bu 28 bin civarı rakamın aslında gerçeği yansıtmadığını şimdiden söyleyebiliriz" dedi.

Fincancı: Gerçeklerin ortaya çıkma huyu var

CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen TTB Merkez Konseyi üyeleri görüşmenin ardından yapılan basın açıklamasında vakalarda düşüş sağlanabilmesi için en az iki hafta kapanmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilerle ilgili daha önce yaptıkları uyarıları hatırlatarak "Dün hep beraber izledik. Gerçeklerin bir biçimde ortaya çıkma huyu var. Biz Türk Tabipleri Birliği olarak başından beri haklı olduğumuzu söyledik. Keşke olmasaydık. Keşke bu kadar insanımız ölmeseydi. Bu kadar hastamız olmasaydı ve bu kadar sağlık çalışanını yitirmeseydik" diye konuştu.

Vakalardaki artışın hala önlenebilir olduğunu belirten Fincancı, "Toplu hareketliliğin kısıtlanması, toplu bulunan alanların kapatılması, zorunlu üretim dışında üretimin mutlaka durması ve bunun en az iki hafta, tercihen dört hafta olması. Bilim söylüyor bunu, bizler değil. Dört hafta hızı düşürebilmek için ideal olanıdır" dedi.