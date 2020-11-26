Cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalınmasıyla ilgili davada mütalaa açıklandı

Geçtiğimiz Mayıs ayında, İzmir'de kentin farklı ilçelerinde bulunan camilerden çalınan müzikleri, sosyal medya hesabından paylaşan ve daha sonra tutuklanıp serbest bırakılan eski CHP İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'in duruşması bugün İzmir Adliyesi'nde gerçekleşti.

Duruşmaya tutuksuz sanık Özdemir'in yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile Özdemir'in avukatları katıldı. Geçen celsede hakim tarafından kolluk birimine müzekkere yazılıp iddianamede ek yapılarak sanığın iddianameye konu paylaşımları sonucunda sosyal medyada, basın yayın organlarında ve kamuoyunda, sanığa ve eylemine karşı toplumun kesimleri arasında oluşmuş ve ortaya çıkan bir infial, herhangi bir taşkınlık olup olmadığını, kamu barışını bozan veya bozmaya elverişli herhangi bir somut olgu meydana gelip gelmediğinin araştırılması için istenen müzekkere celsede okundu. Müzekkerede, meydana gelen olay sebebiyle taşkınlık meydana gelmediği, kamu barışını bozacak bir olay olmadığı belirtildi. Okunan müzekkerenin ardından savcı mütalaasını verdi.

Savcı, cezalandırılmasını istedi

Savcı mütalaasında, Özdemir'in paylaşımlarının 'retweet' olmaması ve dini değerlere yönelik kutsal yerler olan camilerde ezan yerine yabancı müzik paylaşılması anını sosyal medya üzerinden müzik notası ikonlarıyla pekiştirip dört kez paylaşması, söz konusu paylaşımların kutsal değerlere dönük olması sebebiyle toplum nezdinde önemli ölçüde tepkilere neden olması, sanığın yaptığı paylaşımların kamu barışını bozmaya elverişli olduğu ve kamu güvenliği ile açısından tehlike oluşturduğu için Özdemir'in üzerine 'basın yoluyla atılı halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaanın ardından söz alan Özdemir, kendisine yöneltilen suçları kabul etmeyerek beraat talebini yineledi. Özdemir, "Geçen celsede istenen müzekkerede, toplumda herhangi bir infial olmadığı belirtilmiştir. Paylaşımın sesli olduğunu belirtmek için koyduğum müzik ikonunun alay olarak algılanmasını kabul etmiyorum. O ikon evrenseldir. Yedi aydır sükunetimi koruyorum. Bu ülkenin kutsal değerlerine ne ben ne de çevremdeki insanların saygısızlığı olamaz" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Özdemir'in avukatlarının açıklanan mütalaaya karşı ek süre talep etmesi üzerine duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.