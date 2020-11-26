İstanbul'da çöpte poşet içine konulmuş bebek cesedi bulundu

Kağıt toplayıcılığı yapan bir kadın, Gümüşpala Mahallesi Şehit Komando Er Kürşat Çakmak Sokak'taki çöp konteynerinde büyük bir poşet buldu. Poşetin içine bakan kadın, nevresime sarılı halde hareketsiz yatan bir erkek bebek gördü.
Kadının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye götürülen yeni doğmuş bebeğin hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.
İstanbul Avcılar'da çöp konteynerinde poşet içine konulmuş bebek cesedi bulunduhttps://t.co/kOzC7TinSH pic.twitter.com/plroLZpTQp— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 26, 2020
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