Maskesini indirip sigara içen vatandaş: Adana'dan geldim, Adana'da yasak yok

Vaka artışının yüzde 50 sınırına yaklaştığı Antalya'da polisin yaptığı koronavirüs denetiminde çoğu vatandaşın kurallara uyup maskelerini taktığı gözlendi. Maskesini takmayıp sigara içen bir vatandaş ise, "Adana'dan geldim, Adana'da sokakta sigara içmek yasak değil" dedi.

Vaka artışının yüzde 50 sınırına yaklaştığı Antalya'da polisin yaptığı koronavirüs denetiminde çoğu vatandaşın kurallara uyup maskelerini taktığı gözlendi. Maskesini takmayıp sigara içen bir vatandaş ise, "Adana'dan geldim, Adana'da sokakta sigara içmek yasak değil" dedi.

Yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi ve bulaş riskinin azaltılması için ülke genelinde birçok kısıtlamaya gidilirken, güvenlik güçleri tarafından önlemler sıkı şekilde yürütülüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 ilde son bir haftada vaka sayılarındaki artışın yüzde 50'nin üzerine çıktığını, Antalya'nın da bu sınıra yaklaşan iller arasında olduğunu açıklamıştı.

Bugün de turizm kenti Antalya'nın işlek caddelerinden Kapalı Yol'da polis ekipleri tarafından denetim yapıldı. Kurallara riayet edilip edilmediğini kontrol eden polis, sosyal mesafe konusunda da vatandaşları uyardı. Ekipler, bankalar önünde kuyruk olup olmadığını da kontrol etti.

Bazı vatandaşların maskeyi çene altına indirdikleri görüldü

Vatandaşların çoğunluğunun maske taktıkları, bazı vatandaşların maskelerinin ise çenelerinin altında durduğu görüldü. Kimi vatandaşların da polisi görünce hemen maskelerini takmaya çalıştıkları gözlendi. Yaklaşık 1 saat süren denetimde ekipler cadde boyu kontrolünü sürdürdü.

Aynı zamanda ekipler, denetim sırasında durdukları vatandaşlara GBT sorgusu da yaptı.