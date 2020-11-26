CHP'den Katar'ın Borsa İstanbul ortaklığına tepki: Oldu olacak Türkiye'nin tapusunu da Katar'ın üstüne yapın

Faik Öztrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sakarya Tank Paleti verdiler, yetmedi. Kanal İstanbul arazilerini peşkeş çektiler, yetmedi. Katarlı yayıncıya 300 milyon TL kıyak çektiler, yetmedi. Şimdi Borsa'nın yüzde 10'unu Katar'a veriyorlar. Oldu olacak Türkiye'nin tapusunu da Katar'ın üstüne yapın!" dedi.

Sakarya Tank Paleti verdiler,

Yetmedi



Kanal İstanbul arazilerini peşkeş çektiler

Yetmedi



Katarlı yayıncıya 300 milyon TL kıyak çektiler

Yetmedi



Şimdi Borsa'nın %10'unu Katar'a veriyorlar.



Oldu olacak Türkiye'nin tapusunu da Katar'ın üstüne yapın!!! https://t.co/7CKSO887la — Faik Öztrak (@faikoztrak) November 26, 2020

"Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı" toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Temim Bin Hamad Al Sani öncülüğünde Türkiye ve Katar arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı. Anlaşmalar ile Katar'dan Türkiye'ye 300 milyon dolarlık sermaye akışı gerçekleşecekken, yapılan Borsa İstanbul'un yüzde 10'u da Katar'a devredilecek.