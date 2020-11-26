Kayıt
23:53 26 Kasım 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Edirne'nin içme suyunu sağlayan baraj kurudu

    Edirne'nin içme suyunu sağlayan baraj kurudu: 36 saatlik kesinti

    © DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 03
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1a/1043298894_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_c7f8d09723caf0f8b65adefe56ee77d4.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202011261043298935-edirnenin-icme-suyunu-saglayan-baraj-kurudu-36-saatlik-kesinti/

    Edirne'nin içme suyunu sağlayan Kayalıköy Barajı'ndaki doluluk oranı bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle yüzde 3'e düşünce kentte bugünden itibaren 36 saat süreyle su kesintisi uygulanmaya başlandı. Edirne Belediye Başkanı Gürkan, kent suyunun Süloğlu Barajı'ndan karşılanacağını bildirirken, DSİ her türlü tedbirin alındığını açıkladı.

    Son yılların en kurak dönemini yaşayan Edirne'de, nehirler ve göller ile barajlardaki su seviyesi her geçen düşüyor. Edirne'nin içme suyunu sağlayan Kırklareli'deki Kayalıköy Barajı'ndaki doluluk oranı da yüzde 3'e düştü.

    Barajdaki su seviyesinin düşmesi üzerine Edirne Belediyesi, bugünden itibaren 36 saat süreyle su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Belediye, kentin içme suyunun Süloğlu Barajı'ndan sağlanacağını bildirerek, kent merkezine 30 kilometre uzaktaki Küküler köyünden bağlantı çalışması başlattı.

    Kayalıköy Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle içme suyunu taşıyan borular da su üzerine çıktı. Büyük oranda yatağına çekilen barajdan 159 bin dekar tarımsal alanın da sulandığı, bunun kurumaya neden olduğu belirtildi.

    Kuruyan Kayalıköy Barajı'nda incelemelerde bulunarak gazetecilere açıklama yapan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, şu ifadeleri kullandı:

    "Bölgemizde yaşanan maalesef aşırı kuraklık nedeniyle DSİ'nin de bütün çabalarına rağmen Kayalıköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 3 olan kritik seviyeye düştü. Suyunu aldığımız borular ve şamanda sistemi açığa çıkma seviyesine geldi. DSİ ile yaptığımız çalışmalarla, bize sağladığı imkanlar ile Süloğlu Barajı'ndan suyumuzu almaya devam edeceğiz. Buradan Edirne'ye suyu taşıyan binlik çelik boru hattı var. Buradan içme suyunu Edirne'deki arıtma tesislerimize götürüyoruz.
    Yine Süloğlu Barajı'ndan da 30 kilometrelik ayrı bir hattımız var. DSİ Edirne Bölge Müdürlüğü ile müştereken yaptığımız çalışmalarla, Süloğlu'nun 30 kilometrelik hattıyla, Kayalıköy Barajı'nın 58 kilometrelik hattının ilçemiz Süloğlu sınırları içerisinde çakıştığı nokta var. Yaklaşık 6-7 gündür burada bir çalışma yapıyoruz. Bu iki hattı birbirine bağlıyoruz. Bunlara önleyici vanalar koyarak önümüzdeki günlerde kuraklık devam ederse, bundan sonra Edirne'ye su sağlamak için DSİ'nin teknik desteği ile iki hattı birleştiriyoruz.
    Süloğlu'da su bittiğinde Kayalı'dan, Kayalı'da su bittiğinde de Süloğlu Barajı'ndan su alarak Edirnelileri susuz bırakmamak adına DSİ Edirne Bölge Müdürlüğü ile ortak çalışmalarını sürdürüyoruz. Süloğlu Barajı'nın, Edirne'nin 6 ay su ihtiyacını karşılayacağını söyleyebiliriz.''

    DSİ: 1 yıl yetecek su var

    DSİ Edirne Bölge Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada Süloğlu Barajı'nda kente 1 yıl yetecek su bulunduğunu bildirdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Edirne ilimizin içme suyu ihtiyacı Süloğlu Barajı'ndan karşılanmakta iken, Edirne Belediyesi, sudaki mangan miktarının fazla olduğunu, bunun da arıtma maliyetini çok arttırdığını belirterek, şehre Kayalıköy Barajı'ndan içme suyu vermeye başlamıştır. Kayalıköy Barajı'nın içme suyu yanında sulamaya da hizmet etmesi ve 2020 yılının kurak geçmesi nedeniyle barajda su seviyesi su alma bacasına kadar düşmüştür.
    Bu sebeple şehrin içme suyu sıkıntısı çekmemesi adına Süloğlu Barajı ile diğer barajda bulunan yaklaşık 22 milyon metreküp suyun içme suyu olarak şehre verilmesine karar verilmiştir. Süloğlu isale hattının AÇB borularında çok patlak olması nedeniyle Süloğlu Barajı'nın, Kayalıköy Barajı isale hattına bağlanmasına ve burada bulunan 22 milyon metreküp suyun ortak isale hattına bağlanmasına karar verilmiştir. Edirne Belediyesi'nce gerekli vana ve mekanik teçhizat parçaları hazırlanmış olup, bağlantısı yapılacaktır. Kayalıköy Barajı isale hattına bağlantı yapılacağından oradan gelen suyun kesilmesi gerekmektedir. Bağlantı için belediye 36 saat belirlemiş olup, daha kısa sürede bağlantının bitirilmesi için her türlü tedbir alınmıştır. Edirne ilinin yıllık içme suyu ihtiyacı 20 milyon metreküp olup. Süloğlu Barajı'nda şehre 1 yıl yetecek kadar su bulunmaktadır."
    Etiketler:
    Kuraklık, içme suyu, Edirne
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Maradona, 2018 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'nın başkenti Moskova ziyareti sırasında
    Efsane futbolcu Maradona 60 yaşında hayata gözlerini yumdu
    Diego Maradona
    Efsane futbolcu Maradona'ya dünyadan veda
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet