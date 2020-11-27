İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu: 54 gözaltı

İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda 17 ilde toplam 54 kişi gözaltına alınırken İstanbul'un bir çok ilçesinde 13 kişi gözaltına alındı. Operasyonun ismi 'Ankesör' olarak belirlendi.