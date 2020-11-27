Ev kadınları, kargo şirketlerinin teslimat noktası olacak

Pandemi sebebiyle online alışverişte büyük artış yaşanırken, 130 bin kişi her gün 8 milyon adrese teslimat yapmak için çalışıyor. 5 bin girişimci de bu işe destek veriyor. Şimdi de ev kadınları oyuna dahil oluyor. Yüzbinlerce ev kadını kargo şirketlerinin teslimat noktası olarak hizmet verebilmek için mevzuatta düzenleme bekliyor.

Pandeminin tüm dünyayı esir aldığı 2020 yılında, en hayati görevi üstelenen sektörlerden biri de kargo oldu. İnsanlar evinden tek tıkla kolay ve güvenli alışveriş yapabilsin diye 130 bin kişi her gün 8 milyon adrese teslimat yapmak için canla başla çalışıyor. Kargo sektörü, pandemiyle birlikte hızlanan e- ticaretteki talebe yetişmek için yeni iş modelleri geliştiriyor. Bir yandan Türkiye’ye yayılan ‘mini hub’larla altyapısını güçlendiren ve teknoloji yatırımlarıyla teslimat süresini kısaltan şirketler, ‘girişimci kurye’ ve ‘esnaf kurye’ modelleriyle de binlerce yeni istihdam yaratıyor.

Dünya Gazetesi'nden Aysel Yücel'in haberine göre, şimdi ise ev kadınları da sektöre dahil ediliyor. Yüzbinlerce ev kadını, bulundukları mahallede kargo şirketlerinin teslimat noktası olarak hizmet verecek. Proje hazır, hayata geçmek için mevzuatta bazı değişikliklerin yapılması gerekiyor.

Türkiye Kargo Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) Başkanı Aslan Kut, bu konudaki çalışmalarını şöyle anlatıyor:

“Ev hanımlarının bu işe ön ayak olmasını istiyoruz. Konutların yoğun olduğu bölgelerde bir ev hanımı emanetçi olsun. Biz ona bırakalım. Müşteriye de mesaj gitsin. 100 metre 50 metre ötede ya da kendi apartmanındaysa oradan teslim alsın. Buradan da yüz binlerce nokta doğabilir. Hem ev hanımlarına küçük de olsa aile bütçesine katkı hem bu işi rahatmış oluruz. Ancak şu anda mevzuatlar bunu desteklemiyor. Bunun önünün açılmasını bekliyoruz. Kanuna göre; posta yetki belgesi alan firmalar, gönderiyi alıcısı olan kişiye bizzat teslim etmek zorunda. Teslim anında da kimliğini tespit etmekle yükümlü. Bu yükümlülüğü bir başkasına devredemez. Bu en büyük engel. Bu konuda bakanlık ve BTK’dan destek aldık. Gerekli yasal zeminin hazırlanacağı konusunda umutluyuz.”

'Tekel kalkarsa istihdam 500 bin olur'

Kargo sektörünün 20 yıldır gündeminde olan en büyük sorun ‘posta tekeli’ olduğunu belirten Kut, sektörde serbest rekabet ortamının bir türlü sağlanamadığını, bunun hem PTT hem de ülke ekonomisi için kayıp olduğunu söylüyor.

Posta tekeli kalktığı ve serbest rekabet ortamı sağlandığı takdirde PTT ile birlikte 180 bine yaklaşan istihdamın, 5 yılda 500 binlere çıkabileceğini vurgulayan Kut, “Devlet PTT’ye tekel vermekle kazanmıyor kaybediyor. Vergi geliri azalıyor, sektörün de gelişimi engelleniyor. Bizden nüfus ve yüz ölçümü olarak daha küçük olan İtalya’nın posta idaresi 300 bin kişi çalıştırıyor, yılda 11 milyar gönderi taşıyor. PTT, yaklaşık 50 bin kişi çalıştırıyor ve gönderi adedi yıllık 1 milyarı bulmuyor” diyerek, konunun önemini anlatıyor.