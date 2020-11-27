Malatya 4.7 büyüklüğünde depremle sarsıldı, Prof. Dr. Görür 'stres transferi' uyarısı yaptı

AFAD'ın açıklamasına göre Malatya bugün 4.7 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Deprem çevre illerde de hissedilirken can kaybı yaşanmadı.
#DEPREM: Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 11.27'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) November 27, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 4.9 olarak açıkladığı deprem sonrası Twitter'dan uyarıda bulundu.
Görür, "Arkadaşlar, Malatya-Uluköy’de 4.9’luk bir deprem oldu. Elazığ depremi ile kırılan Sivrice-Pütürge kolu gittikçe kırılarak hemen hemen Çelikhan-Erkenek hattına dayandı. Bu depremler bu hattı stres transferiyle yüklemektedirler. Buradaki yerleşimler dikkatli olmalı" ifadelerini kullandı.
Arkadaşlar, Malatya- Uluköy’de 4.9’luk bir deprem oldu. Elazığ depremi ile kırılan Sivrice-Pütürge kolu gittikçe kırılarak hemen hemen Çelikhan-Erkenek hattına dayandı. Bu depremler bu hattı stres transferiyle yüklemektedirler. Buradaki yerleşimler dikkatli olmalı. Selamlar. pic.twitter.com/ZgnffXLoUh— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) November 27, 2020
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