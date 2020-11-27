Malatya 4.7 büyüklüğünde depremle sarsıldı, Prof. Dr. Görür 'stres transferi' uyarısı yaptı

Malatya'da meydana gelen 4.7'lik depremle ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, 'stres transferi' uyarısı yaptı.

AFAD'ın açıklamasına göre Malatya bugün 4.7 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Deprem çevre illerde de hissedilirken can kaybı yaşanmadı.

#DEPREM: Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 11.27'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) November 27, 2020

​Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 4.9 olarak açıkladığı deprem sonrası Twitter'dan uyarıda bulundu.

Görür, "Arkadaşlar, Malatya-Uluköy’de 4.9’luk bir deprem oldu. Elazığ depremi ile kırılan Sivrice-Pütürge kolu gittikçe kırılarak hemen hemen Çelikhan-Erkenek hattına dayandı. Bu depremler bu hattı stres transferiyle yüklemektedirler. Buradaki yerleşimler dikkatli olmalı" ifadelerini kullandı.