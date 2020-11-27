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    radyoaktif

    Türkiye'de kayıp nükleer madde alarmı: Sahte emniyet müdürü çaldı

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    Sputnik Türkiye
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    Güvenlik ve istihbarat birimleri, tıp sektörü için ithal edilen, ancak kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan birinin eline geçen Sezyum-137 adlı kayıp nükleer bomba hammaddesinin peşine düştü.

    İsmet B. adlı bir girişimcinin yurt dışından alacağı karşılığında 15 tüp halinde getirdiği Sezyum-137 elementinin "Maddeyi MİT'e teslim edeceğiz" diyen sahte emniyet müdürü Mustafa Ç.'ye teslim edildiği belirlendi. Mustafa Ç.'nin ise elementi aldıktan sonra kayıplara karıştığı anlaşıldı.

    İstanbul’da meydana gelen kayıp nükleer madde olayı, Emniyet ve MİT'i alarma geçirdi.

    Sabah’tan Atakan Irmak’ın aktardığı habere göre, olay şöyle gelişti:

    İsmet B., yurtdışından alacağına karşılık 15 tüp 'Sezyum 137' elementi aldı. Başlarda bu maddenin ne işe yaradığını bilmiyordu. Kendisine elementin sağlık sektöründe, özellikle medikal protez üretiminde kullanabileceği söylenmişti, ancak İsmet B. teslimattan sonra aldığı son dakika bilgisinde maddenin nükleer bomba yapımında da kullanıldığını ve çok tehlikeli olduğunu öğrendi.

    İsmet B., elindeki elementi satmak için gittiği bir medikal şirketinden çıktıktan sonra farklı kişiler tarafından sürekli aranmaya başlandı. Bu kişiler, yüksek fiyat teklifinde bulunarak yurtdışından ithal edilen elementi satın almak istediklerini söylediler.

    Bunun üzerine elinde bulundurduğu 15 tüp Sezyum-137 elementini devlete teslim etmek istediğini ifade eden İsmet B., İstanbul'da bu elementleri kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan Mustafa Ç. ismindeki kişiye verdi. İsmet B., bu şahsın elementleri Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) teslim edeceğini, hatta kendisine de teslim ettiğine dair yazılı evrak getireceğini söylediğini belirtti.

    Savcılık soruşturma başlattı

    Elementleri teslim ettikten iki ay sonra kendisine halen bilgi verilmediğini ve söz konusu Sezyum-137 elementinin kötü niyetli kişi ya da kişilerin eline geçmiş olabileceğini söyleyen İsmet B., söz konusu kişilerin elementi ne yaptıklarını araştırması konusunda şikayette bulundu. CİMER'e yapılan şikâyetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Elementleri teslim ettikten iki ay sonra kendisine halen bilgi verilmediğini ve söz konusu Sezyum-137 elementinin kötü niyetli kişi ya da kişilerin eline geçmiş olabileceğini söyleyen İsmet B., söz konusu kişilerin elementi ne yaptıklarını araştırması konusunda şikayette bulundu. CİMER'e yapılan şikâyetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Nükleer Düzenleme Kurumu Radyasyon Uygulamaları Dairesi Başkanlığı tarafından savcılığa sunulan raporda söz konusu elementin Türkiye'de kullanılabilmesi için öncelikle ilgili kurumlardan izine tabii olduğunu belirtildi.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen yazıda elementin tehlikeli kaza veya olaylara sebebiyet vereceği kaydedildi. Yazıda Sezyum-137 elementi hakkında şu son dakika bilgilerine yer verildi:

    "Sezyum 137 (CS-137) radyoaktif bir izotop olup doğada bulunmaz. Nükleer reaktörlerde veya özel koşullarda büyük kütle numaralı elementlerin (uranyum, platinyum gibi) bozunması ve bölünmesi sonucu elde edilir. Cs-137 radyoaktif madde ülkemizde üretilmemektedir. Radyoaktif kaynaklar tıp endüstrisinde ve AR-GE amaçlı pek çok alanda kullanılmaktadır. CS-137 radyoaktif kaynağı da yaygın kullanımda olan izopotlardan birisidir, aktivite miktarına bağlı olarak yetkin olmayan kişilerin elinde istenmeyen radyasyon kazalarına veya olaylara sebebiyet vermesi muhtemeldir."

    Gizemli nükleer maddenin kayıplara karışmasıyla ilgili savcılık tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

     

    Etiketler:
    Emniyet, Sahte, İstanbul, madde, Türkiye
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