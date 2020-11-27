Davutoğlu: Kovid-19 testim pozitif çıktı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, kişisel Twitter hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Genel durumunun iyi olduğunu belirten Davutoğlu, "Çalışmalarımızı karantina süresi boyunca evimden devam ettireceğim. Bütün hastalarımıza Rabbim'den acil şifa diliyorum. Lütfen önlemlere ve sağlığınıza dikkat edin" dedi.
Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Allah'a şükürler olsun genel durumum iyi.— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) November 27, 2020
Çalışmalarımızı karantina süresi boyunca evimden devam ettireceğim.
Bütün hastalarımıza Rabbim’den acil şifa diliyorum. Lütfen önlemlere ve sağlığınıza dikkat edin.
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