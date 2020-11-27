Barış Atay: Ne zaman bir şey söylesem, 'Ya sen Arka Sıradakiler'de oynamış adamsın' diyorlar

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay, 10 yıldır Twitter kullandığını belirterek "Ne zaman bir şey söylesem 'Ya sen Arka Sıradakiler'de oynamış adamsın'. Bu da bir kimlikleştirme meselesi. Arka Sıradakiler'de oynamış birinin gerçekten bir fikri olabileceğine inanmıyor" ifadesini kullandı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay, Armağan Çağlayan’ın 196Sekiz adlı YouTube kanalında sunduğu 'Gör Beni' adlı programa konuk oldu.

Bir dönem Arka Sıradakiler adlı lise dizisinde rol alan Atay, sosyal medyada sürekli bu dizinin hatırlatıldığını anlattı.

Atay, "10 yıldır Twitter'dayım, ne zaman bir şey söylesem 'Ya sen Arka Sıradakiler'de oynamış adamsın'. Bu da bir kimlikleştirme meselesi. Arka Sıradakiler'de oynamış birinin gerçekten bir fikri olabileceğine inanmıyor" dedi.

Gör Beni’de bu hafta .... iyi seyirler ...



BARIŞ ATAY "BİR DAHA DA TELEVİZYONDA İŞ BULAMADIM!" https://t.co/DEWWoYyTNg @barisatay — Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) November 26, 2020

​Atay programda siyasetle erken yaşlarda tanıştığını belirtirken, televizyonda oyunculuk yaparken de politik bir oyuncu olduğunu söyledi.