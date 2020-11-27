İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul yorumu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmit Belediyesi ile birlikte KİPTAŞ eliyle üretilecek 'Afet Odaklı Sosyal Konut' projesinin temel atma törenine katıldı.

İzmit Belediyesi Meclis Salonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Kanal İstanbul projesinde sona gelindi. Uluslararası ihaleye çıkacağız" açıklaması soruldu.

İmamoğlu, "Açıklamayı yolda okudum. Çok net ifade edeyim ki; ‘son' tanımı doğru. Kanal İstanbul'un sonu gelmiştir. Çünkü, yapılmayacaktır" dedi.

"Vatandaşımızın nezdinde de sonu gelmiştir, dünyanın itibarlı finans kuruluşlarının, itibarlı yapı firmalarının nezdinde de sonu gelmiş bir projedir" diyen İmamoğlu, "Biz, onun proje olarak sonunun gelmesini istiyoruz. Niçin? Çünkü; İstanbul'un sonu gelmesin diye, İstanbul'un geleceği kurtulsun diye. Bu yöndeki faaliyetlerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, depremin hem İstanbul'un hem Kocaeli'nin öncelikli sorunu olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Özellikle burada, deprem adına atılacak her adımda, kentsel dönüşümden bu tarz sosyal konut üretimine varıncaya kadar ve başka konularda da her zaman iyi iletişimde olmak zorunluluğumuz var. Bunu geliştireceğiz. Ve inşallah hem İzmit'i hem İstanbul'u ve yakın coğrafyayı, depremden en az etkilenecek sağlam bir yapıya büründürmenin adımlarını hep birlikte atacağız. Bu konuda bakanlıkla da diyaloglarımız sürüyor. Bu, gerçekten siyaset üstü bir mesele; milli bir mesele. Ben, hatta bağımsızlık sorunu gibi de büyütüyorum meseleyi, ki bu gerçekten de öyle."

Kapılarının her siyasi partiye ait belediyeye açık olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şöyle konuştu: