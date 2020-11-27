28 yaşındaki kadın, düğününden 4 gün sonra koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Adana'da yaşayan Özlem Özcan ile Muttalip Bayram düğün tarihlerini 22 Kasım olarak belirledi. 20 Kasım günü kendini kötü hisseden Özlem Özcan, ertesi gün özel bir hastaneye giderek, tedavi oldu. Burada koronavirüs taraması için kan testi veren ve tomografi çektiren genç kadın, koronavirüs testinin negatif çıkması üzerine evine döndü. Test sonuçlarının negatif çıkmasından dolayı düğünü iptal etmeyen çift, 22 Kasım günü kentteki bir düğün salonunda pandemi kuralları gözetilerek bir saat süren bir tören ile dünya evine girdi.

Düğününden iki gün sonra Muttalip Bayram, ağrı ve şikayetleri artan eşini ertesi gün Adana Çukurova Balcalı Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan test sonucunun pozitif çıkmasıyla genç kadın tedaviye alındı. Doktorların incelemesi sonrası virüsün Özlem Özcan’ın akciğerlerine indiği tespit edildi. 25 Kasım günü yoğun bakımda tedavi altına alınan Özlem Özcan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 26 Kasım günü hayatını kaybetti. Düğününden 4 gün sonra ölen Özcan’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Yapılan işlemlerin ardından genç kadının cenazesi pandemi kuralları göz önüne alınarak Buruk Mezarlığı’na getirildi. 4 günlük eşini kaybeden Muttalip Bayram ise koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra karantinada olduğu için cenazeye katılamadı. Özlem Özcan’ın cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.