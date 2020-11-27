Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 177 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 29 bin 845

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 177 kişi daha hayatını kaybetti. Vaka sayısı 29 bin 845 olarak tespit edildi, 6 bin 592 kişiye hasta tanısı kondu.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 177 artarak 13 bin 191'e ulaştı.

Bugünest yapıldı. Yeni vaka sayısıolarak belirlenirken, hastalığa yakalananların toplam sayısı, bugün tanı konankişiyle birlikteoldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre vaka sayısı, PCR testi pozitif çıkan herkesi kapsıyor.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 3 bin 845 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 392 bin 616'ya yükseldi. Söz konusu bakanlık verilerinde ağır hasta sayısının 4 bin 816, hastalarda zatürre oranının yüzde 3.4 olduğu belirtildi.

Bakanlığın verdiği diğer oranlar şöyle:

Yatak doluluk oranı: Yüzde 54.7

Erişkin yoğun bakım doluluk oranı: Yüzde 71.3

Ventilatör doluluk oranı: Yüzde 39.2

Ortalama temaslı tespit süresi: 11 saat

Filyasyon oranı: Yüzde 99.8

© Fotoğraf : Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosu.

'Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz'

Sağlık Bakanı Koca, kişisel Twitter hesabında yeni verilere ilişkin olarak yaptığı açıklamasında ağır hasta sayısının 5 bine yaklaştığını vurguladı. Koca, "Kayıplarımız artıyor. Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir" dedi.

Bugün tespit edilen 6.592 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 5.000’e yaklaştı. Kayıplarımız artıyor. Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 27, 2020

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