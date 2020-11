AK Partili vekil '18 yıl önce araba var mıydı' dedi, tutanak değişikliği istifa getirdi

Evrensel'in haberine göre, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün "18 yıl önce Türkiye'de araba yoktu" sözleri tartışma yarattı. Nilgün Ök, eleştirilere neden olan sözlerinin ardından sosyal medya hesabından "Bahsettiğim yerli ve milli arabamız TOGG" paylaşımı yaparak düzeltilmiş tutanak görseli paylaştı. Tutanakta yapılan değişikliğin ortaya çıkması üzerine Tutanak Hizmetleri Başkan Yardımcısı istifa etti.

Mecliste ve sosyal medyada eleştirilere konu olan "araba yoktu" sözleri, 19 Kasım'da yapılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2021 bütçe görüşmelerinde konuşan AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök'e ait.

Olay şöyle gelişti: CHP Milletvekili Süleyman Bülbül, AK Partili konuşmacının sözlerine tepki gösterip, "Sayın Başkan, AK Partili sözcü arkadaşı dinleyince yani on sekiz yıl önce araba yoktu, uçak yoktu, tren yoktu, on sekiz yıldan beri telefon yoktu, yani on sekiz yıldan beri olmaya başladığını gördük. Bunlar, La Fontaine Masalları bunlar. Bunlar, A Haber’de olacak şeyler" dedi. Nilgün Ök de bunun üzerine "Araba var mıydı, araba" diye seslendi.

Ök, bu sözlerinin eleştirilmesinin ardından sosyal medya hesabından "Bahsettiğim yerli ve milli arabamız TOGG" paylaşımı yaparak değiştirilmiş tutanak görseli paylaştı. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, konuşmanın bu şekilde olmadığını belirterek tutanakların peşine düştü. Bülbül, tutanağın neden değiştirildiğini öğrenmek için resmi yazıyla başvuru yaptı.

Süleyman Bülbül'ün TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığından kaydedilen görüntüleri istemesi üzerine tutanaklar birkaç saat içinde eski haline çevrildi.

TBMM İletişim Koordinatörlüğü, tutanak üzerinde değişiklik yaptığı tespit edilen Tutanak Hizmetleri Başkan Yardımcısı'nın görevinden istifa ettiğini bildirdi.

TBMM'nin resmi Twitter hesabından bugün (27 Kasım) yapılan açıklamada, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 19 Kasım Perşembe günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler sırasında bir milletvekiline ait ifadelerin tutanakta değiştirildiğine ilişkin iddialarla ilgili olarak TBMM Başkanlığı tarafından inceleme başlatıldığı ifade edildi.

TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde yapılan değerlendirmede, incelenmemiş tutanak üzerinde bir değişiklik yapıldığının, birkaç saat içinde ise ses kayıtlarının incelenmesi neticesinde tutanağın ilk haline döndürüldüğünün tespit edildiği kaydedilen açıklamada, "İncelenmemiş tutanak üzerinde değişiklik işlemini yapan Tutanak Hizmetleri Başkan Yardımcısı, söz konusu işlemle ilgili sorumluluğu üstlenerek görevinden istifa etmiştir." denildi.

Açıklamada, TBMM Genel Sekreterliği tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı da belirtildi.

CHP'li Süleyman Bülbül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Meclis Başkanlığı birkaç saatliğine de olsa Sayın Nilgün Ök'ün isteğini yerine getirip tutanakları değiştirmiş. Tweet atıldıktan sonra tutanaklar eski haline döndü 'yerli' uçtu 'araba' kaldı" ifadelerini kullandı.

Bülbül açıklamasına şöyle devam etti:

"Meclis tutanakları, milletvekillerinin söylediği sözler üzerinden yazılır. Ancak bu olayda AKP'li bir vekilin adeta ricasıyla, söylemediği bir söz tutanağa geçirilmiştir. Olayın gündeme düşmesi nedeniyle tutanaklar, eski haline getirilmiştir. Üzüldüğüm nokta şu Meclis tutanakları bu kadar kolay değiştiriliyorsa bilmediğimiz neler oluyor? Çok basit gibi görünen, TBMM çatısında kabul edilebilir bir durum değildir"