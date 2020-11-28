24 ayrı suçtan araması bulunan PKK üyesi M.S, Interpol tarafından Irak'ta yakalanarak Türkiye'ye getirildi

PKK üyesi olmak ve karıştığı eylemler nedeniyle 24 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan M.S., İnterpol Daire Başkanlığı ekiplerince Irak'tan yakalanarak, Türkiye'ye getirildi.

Karıştığı eylemler nedeniyle 24 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan ve İnterpol tarafından uluslararası bültenle aranan PKK/KCK üyesi Irak'ta yakalandı.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından terörle mücadelede yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında PKK/KCK üyesi olmak ve karıştığı eylemler nedeniyle 24 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan M.Ş.'nin İnterpol Daire Başkanlığı görevlileri tarafından Irak'ta yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ülkemize iadesi kabul edilen bölücü terör örgütü mensubu M.Ş., 26 Kasım 2020 tarihinde Irak'tan teslim alınarak aynı gün İstanbul Havalimanı'nda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir. Adı geçen örgüt mensubu, Şırnak'taki faaliyetleri ve arama kayıtlarına istinaden alınan savcılık talimatı doğrultusunda emniyet görevlileri tarafından teslim alınarak 27 Kasım 2020 tarihinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne getirilmiş olup, hakkında gerekli tahkikat başlatılmıştır. Terörle mücadele kapsamında çalışmalar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.