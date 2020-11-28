CNN Türk'te tweet hatası: Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı

Canlı yayın sırasında TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in tweetleri okunmak istenirken Avukat Cemil Çiçek'in tweetleri verildi.

Konuklardan Ömer Lütfü Avşar'ın okuduğu tweet'lere stüdyodan da itiraz gelmedi.

Olay, Avukat Cemil Çiçek'in yine Twitter'dan yaptığı, "Tarafsız Bölge programında TBMM Başkanı Cemil Çiçek olarak benim yazdığım tweetler okunmuş. Nedim Şener dahil kimse de fark etmemiş. Resmen komedi... :)" açıklaması ile ortaya çıktı.