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    Biyoteknoloji Vadisi çalışmaları hızlandırdı: 100 Türk firma 'koronavirüs anlaşması' imzaladı

    © AP Photo / Kirsty Wigglesworth
    Türkiye
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    Tuzla’da kurulacak 12 milyar liralık Biyoteknoloji Vadisi’nde temel atma aşamasına gelindi. Koronavirüs aşısını üreten Koçak Farma ve ilacını üreten Atabay Kimya'nın da aralarında yer aldığı toplam 160 biyoteknoloji firmasının olacağı projede, 100 Türk firması anlaşma imzaladı.

    Sabah'tan İbrahim Acar'ın haberine göre,  dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, İstanbul-Tuzla'da yapılması planlanan 12 milyar liralık yatırım bütçesi olan Biyoteknoloji Vadisi'nde çalışmaları hızlandırdı. Korona aşısını üreten Koçak Farma ve ilacını üreten Atabay Kimya'nın da aralarında yer aldığı toplam 160 biyoteknoloji firmasının olacağı projede, 100 Türk firması anlaşma imzaladı. Geriye kalan 50-60 firmalık yer ise yabancı yatırımcılara ayrıldı. Biyoteknoloji Vadisi için çalışmalar çevre etki değerlendirme (ÇED) raporu aşamasına geldi.

    '30 bin kişiye iş imkanı'

    Rapordan sonra iki ay içinde de temeller atılacak. Projede 30 bin kişi iş bulacak. Biyoteknoloji Vadisi ve Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, "Biyoteknoloji Vadisi'nde çalışmalar hızlandı. ÇED raporu sonrası temel atılacak. Vadinin 2 yıl içinde bitmesini bekliyoruz" dedi.

    'BioNTech'e davetiye gidecek'

    Varlıbaş, Pfizer'la birlikte aşı geliştiren Alman Biontech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'yi de Türkiye'ye davet ederek burada yatırım yapmalarının avantajlarını anlatmak istediklerini söyledi. Vadinin gelecekteki olası virüs salgınları için Türkiye'yi koruyacak bir koruma üssü olacağını belirten Ercan Varlıbaş, şu bilgileri verdi: "Burada aşıdan enzime, medikal tıbbi cihandan tanı kitine ülkemizin ihtiyaç duyduğu hayati öneme sahip, son derece stratejik ekipman, ürün, yazılım ve hizmetler üretilecek. İstanbul genelinde süreçler tamamlandı. Biyoteknoloji Vadisi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvuru yapıldı. Hazırlıkların ardından yer seçimi gerçekleştirilecek. Yaklaşık 3 milyon metrekare alan üzerine inşa edilecek olan vadide toplam 160 büyük sanayi kuruluşu, 300 civarında da startup faaliyet gösterecek."

    '1 kilogramlık biyoteknolojik ürün ihracatı 675 bin dolar'

    Türkiye'de yalnızca biyoteknolojik ilaç ithalatının 1 milyar dolar olduğunu söyleyen Varlıbaş, "Türkiye kendi biyoteknolojik ürünlerini ürettiğinde, dışa bağımlılık oranı oldukça azalacaktır. 1 kilogramlık biyoteknolojik ürün ihracatı 675 bin dolardır" dedi.

    Biyoteknoloji Vadisi'nde geniş bir ürün çeşitliliği olması için çalıştıklarını aktaran Varlıbaş,şunları kaydetti: "İhracat kilogram fiyatı en az 10 bin dolar olan yenilikçi ilaç ve malzemelerin yanı sıra diğer tüm sektörlerle ilgili çalışmalar gerçekleştirileceğiz. Vadiden yılda 27 milyarlık ihracat yapılacak. Yeni moleküllerin bulunması için merkez olacak."

    Dünyadaki biyoteknoloji pazarının 2024'te 775 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmasının beklendiğini söyleyen Ercan Varlıbaş, "Bu pazarlardan pay alacak olan ülkeler dünyada söz sahibi olacaktır" dedi. Dünyanın en büyük ekonomileri arasında 13'üncü sırada yer alan Türkiye'nin dünya biyoteknoloji sektör sıralamasında ise 47'nci sırada bulunduğuna dikkat çeken Varlıbaş, "Biyoteknoloji sektörü Türkiye'de henüz hak ettiği konumda değil" diye konuştu.

    Etiketler:
    Koronavirüs aşısı, Koronavirüs testi, Koronavirüs ilacı, Koronavirüs, Biyoteknoloji Vadisi
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