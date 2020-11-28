CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba koronavirüse yakalandı

Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Tedavi sürecine başladığını belirten Ağbaba, "Maske-mesafe ve hijyen kurallarına lütfen uyalım. Doktorlar dinlenmem gerektiğini söylediği için telefonlara bakamayacağım. Anlayışınız için teşekkürler. Sağlıklı,güzel günlerde görüşmek üzere" dedi.

Değerli dostlarım,

Covid 19 test sonucum pozitif çıktı.Tedavi sürecine başladık.

Maske-mesafe ve hijyen kurallarına lütfen uyalım.

Doktorlar dinlenmem gerektiğini söylediği için telefonlara bakamayacağım.

Anlayışınız için teşekkürler.

Sağlıklı,güzel günlerde görüşmek üzere... pic.twitter.com/riWTyxl79k — Veli AĞBABA (@veliagbaba) November 28, 2020

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