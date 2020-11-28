CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba koronavirüse yakalandı

Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Tedavi sürecine başladığını belirten Ağbaba, "Maske-mesafe ve hijyen kurallarına lütfen uyalım. Doktorlar dinlenmem gerektiğini söylediği için telefonlara bakamayacağım. Anlayışınız için teşekkürler. Sağlıklı,güzel günlerde görüşmek üzere" dedi.
Değerli dostlarım,— Veli AĞBABA (@veliagbaba) November 28, 2020
Covid 19 test sonucum pozitif çıktı.Tedavi sürecine başladık.
Maske-mesafe ve hijyen kurallarına lütfen uyalım.
Doktorlar dinlenmem gerektiğini söylediği için telefonlara bakamayacağım.
Anlayışınız için teşekkürler.
Sağlıklı,güzel günlerde görüşmek üzere... pic.twitter.com/riWTyxl79k
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