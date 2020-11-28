Kayıt
13:57 28 Kasım 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    İstanbul'da Ekim ayında toplu ulaşımda yüzde 8.3'lük artış

    © DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104218/90/1042189039_0:102:3072:1830_1200x675_80_0_0_cf0332f08d6e3a54cb21889788acc460.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202011281043306849-istanbulda-ekim-ayinda-toplu-ulasimda-yuzde-83luk-artis/

    İstanbul'da Ekim ayında toplu taşıma yolculuk sayısında aylık yüzde 8,3, hafta sonu yolculuklarında ise yüzde 22 artış oldu. Eylül ayıyla aynı sevide kalan trafik yoğunluk indeksi, ortalama 28 olarak ölçüldü.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi, Ekim ayı toplu ulaşım verilerini açıkladı. Buna göre, Toplu taşımada, toplam yolculuk sayısında aylık yüzde 8,3 günlük ortalama yolculuk sayısında yüzde 4,8 artış oldu. Yolcuların, yüzde 48,4'ü lastik tekerlekli toplu taşımayı, yüzde 28,6'sı Metro-Tramvayı, yüzde 12,8'i Metrobüs'ü, yüzde 6,8'i Marmaray'ı ve yüzde 3,4'ü ise denizyolunu tercih etti. Aylık olarak tüm yolcu kategorilerinde yükseliş yaşandı. Vatandaş geçişlerinde yüzde 6,7, öğrenci geçişlerinde yüzde12,1, 60 yaş üstünde yüzde 6 ve engelli vatandaş yolculuklarında yüzde 4,4 oranlarında artış gerçekleşti.

    Hafta sonu yolculuk yüzde 22 yükseldi

    Hafta sonu yolculuklarında aylık yüzde 22, hafta içi yolculuklarında ise yüzde 4 oranında artış meydana geldi. 28 Ekim'de kullanıma açılan Mecidiyeköy-Mahmutbey M7 Metro Hattında, 28-31 Ekim tarihleri arasında günlük ortalama 17 bin 844 yolcu taşındı. Hafta içi ana arterler üzerindeki 94 kesitten geçen saatlik araç sayısı, Eylül ayında ortalama 2 bin 402 iken, Ekim ayında 2 bin 331 oldu. En yüksek seviye 16 Ekim tarihinde kaydedilirken, saatlik ortalama 2 bin 471 araç olarak gerçekleşti. Hafta içi araç hareketliliğinin en yoğun olduğu zaman aralığı 13.00 ile 15.00 ve en yoğun saat ise 08.00 oldu. Hafta içi ve hafta sonu trafiğin en yoğun saatler 13.00 ve 15.00 olarak ölçüldü.

    En fazla yaka geçisi 2 Ekim'de

    Hafta içi yaka geçişi yapan araç sayısı günlük ortalama 479 bin 786 olarak kaydedildi. Yaka geçişinin en yoğun olduğu gün 509 bin 444 araç ile 2 Ekim Cuma oldu. Araçların yüzde 39,2'si 15 Temmuz, yüzde 45,6'sı FSM, yüzde 6,3 YSS ve yüzde 8,9 Avrasya Tünelinden geçiş yaptı. Yaka geçişlerinde en fazla yoğunluk 15.00-17.00, en az yoğunluk ise 03.00-05.00 saatleri arasında görüldü.

    Trafik yoğunluğu indeksi, Eylül ayı ile aynı seviyede kalarak, ortalama 28 olarak ölçüldü. En yüksek indeks ortalaması Cuma günlerinde, en düşüğü ise Pazar günlerinde gözlemlendi. Hafta içi trafik yoğunluk indeksi yine Eylül ayı ile aynı seviyede ortalama 30 olarak ölçüldü. Ekim ayı hafta içi saatlik dağılıma bakıldığında zirve yoğunluk saat 18.00'de ortalama 62 olarak ölçüldü. Hafta sonuna bakıldığında ise değer yine Eylül ayı ile aynı seviyede kaldı. En yüksek trafik yoğunluk indeksi 83 ile 9 Eylül Cuma günü saat 18.00'de ölçüldü. Güzergâhlardaki hafta içi günlük ortalama hız, Eylül ayı ile aynı seviyede kalarak 59,5 km/sa olarak ölçüldü. Eylül ayına göre hafta içi hız ortalaması değişmezken, hafta sonu ortalaması ise yüzde 0,9 düşüşle 62,2 km/sa olarak gerçekleşti. Karayolu şebekesinde hafta içi trafikte geçen günlük ortalama süre, Eylül ayına göre sadece yüzde 0,9 oranında düştü. Sabah zirve saatte geçen süre yüzde 3,3 azalırken, akşam zirve saatte ise yüzde 1,9 arttı.

     

    Etiketler:
    İBB, Toplu taşıma, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Balushi, ayrıca hayvanların onu depresyonu yenmesine yardımcı olduğunu ifade etti
    Umman'da kedi ve köpek cenneti: Bir kadın evinde 500 hayvan ile yaşıyor
    Diego Maradona
    Efsane futbolcu Maradona'ya dünyadan veda
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet