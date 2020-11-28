MSB: Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ mensubu 3 kişi İpsala sınır hattında yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye’den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ mensubu 3 kişi İpsala sınır hattında hudut birliklerimiz tarafından yakalandı" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye’den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi, İpsala/Edirne sınır hattında hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen 3 kişinin, FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandıkları belirlendi."

Türkiye’den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi, İpsala/Edirne sınır hattında hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.



Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen 3 kişinin, FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandıkları belirlendi. pic.twitter.com/CU4cfrlngq — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 28, 2020

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