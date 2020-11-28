'Koronavirüs aşısı herkese ücretsiz olsun' önergesi reddedildi

HDP dün komisyonda koronavirüs aşısının ücretsiz olması için önerge verdi. Önerge AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

Dün, HDP'nin koronavirüs aşısının herkese ücretsiz olması için verdiği önerde AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

HDP’den yapılan açıklama şöyleydi:

“Tüm yurttaşlara ücretsiz Covid 19 aşısı yapılabilmesi için verdiğimiz önerge AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Halkın sağlığı için bütçe istiyoruz. Sağlık kamusal bir haktır diyoruz.”

Tüm yurttaşlara ücretsiz Covid 19 aşısı yapılabilmesi için verdiğimiz önerge AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

Halkın sağlığı için bütçe istiyoruz. Sağlık kamusal bir haktır diyoruz! pic.twitter.com/RbKOkYRi8f — HDP Ekonomi (@hdp_ekonomi) November 27, 2020

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