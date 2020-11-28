'Koronavirüs aşısı herkese ücretsiz olsun' önergesi reddedildi

Dün, HDP'nin koronavirüs aşısının herkese ücretsiz olması için verdiği önerde AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.
HDP’den yapılan açıklama şöyleydi:
“Tüm yurttaşlara ücretsiz Covid 19 aşısı yapılabilmesi için verdiğimiz önerge AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Halkın sağlığı için bütçe istiyoruz. Sağlık kamusal bir haktır diyoruz.”
Tüm yurttaşlara ücretsiz Covid 19 aşısı yapılabilmesi için verdiğimiz önerge AKP-MHP oylarıyla reddedildi.— HDP Ekonomi (@hdp_ekonomi) November 27, 2020
Halkın sağlığı için bütçe istiyoruz. Sağlık kamusal bir haktır diyoruz! pic.twitter.com/RbKOkYRi8f
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