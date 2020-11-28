Kütahya Belediyesi'nden 'vizyon' projesi: 70 metrelik dev vazo

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, MHP’li Kütahya Belediyesi’nin, 'Vizyon projesi' 70 metre yüksekliğindeki Vazo Kule’nin yalnızca mimari projesinin maliyetinin 310 bin TL olduğu bildirildi.

Proje kapsamında kesin projelerin hazırlanması işi için bir mimarlık şirketiyle sözleşme imzalayan belediyenin, vazonun şeklinin kesinleştirilmesinin ardından asıl iş için ihale açacağı belirtildi. Vazonun şeklinin belirlenmesi için ise belediyenin internet sitesinden vatandaşların katılabileceği oylama başlatıldı.

Sitede, üç farklı vazo tasarımı, vatandaşların beğenisine sunulurken ankette birinci olan tasarımın inşası için hemen harekete geçileceği ifade edildi. Ankette sunulan üç ayrı vazonun, 'Avan ve mimari uygulamaya dönük projeleri' için pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihalenin sözleşmesi 310 bin TL maliyet karşılığında 25 Eylül’de imzalandı.

Kütahya Çiniciler Çarşısı’na yapılacak Vazo Kule’nin yüksekliğinin 70 metre, toplam alanı ise 22 bin metrekare olacak. Vazo Kule’nin dış cephesi Kütahya çinisi ile kaplanacak. Kulede açık ve kapalı kafeler, sosyal alanlar, doğal rekreasyon alanları ve çok amaçlı salonlar bulunacak.