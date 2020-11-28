TBMM Başkanı Şentop, "Devlet milletindir, bütün imkan ve kaynaklarıyla millete aittir. Devletin millete, milletin de devlete erişiminin, yani adalete, hukuka erişiminin önündeki her taş kaldırılmalıdır, kaldırılacaktır." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hayrabolu-Tekirdağ Yolu 1. Etap açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Devlet milletindir, bütün imkan ve kaynaklarıyla millete aittir. Devletin millete, milletin de devlete erişiminin, yani adalete, hukuka erişiminin önündeki her taş kaldırılmalıdır, kaldırılacaktır. Türkiye bütün organize şebekelere inat, uluslararası, yurt içi şebekelere inat, hedeflerinden asla vazgeçmeyecek, vazgeçirilemeyecektir." dedi.