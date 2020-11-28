Sağlık Bakanı Koca koronavirüste son durumu paylaştı: Yeni vaka sayısı 30 bini geçti

Sağlık Bakanı Fahtettin Koca koronavirüsle ilgili son 24 saatlik verileri paylaştı. Buna göre Türkiye'de 174 bin 443 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı son Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerine göre son 24 saatte 30 bin 103 vaka tespit edildi, 182 can kaybı yaşandı.

Ağır hasta sayısı 4 bin 903 olurken, son 24 saatte 3 bin 611 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin toplam sayısı 396 bin 227'ye yükseldi.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Bugün tespit edilen 4.903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında. Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur."

Bugün tespit edilen 4.903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında. Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 28, 2020

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