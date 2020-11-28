İstanbul'da 1 Aralık-4 Ocak arasında anaokulu ve anasınıfları ile ilgili karar

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun kararı ile 01.12.2020 itibariyle 04.01.2021 tarihine kadar ilimiz genelindeki resmi ana okulları, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecektir."

Sevgili İstanbullular,

İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun kararı ile



📌01.12.2020 itibariyle 04.01.2021 tarihine kadar ilimiz genelindeki

resmi ana okulları,

ana sınıfları ve

uygulama sınıflarında eğitim-öğretim uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecektir.



📎https://t.co/j3IBMtYfnA — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) November 28, 2020

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