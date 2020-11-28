Fahrettin Koca: Kovid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda koronavirüs aşısı ile ilgili ilk anlaşmaların yapıldığını, alternatif üreticilerle de görüşmelerin sürdüğünü hatırlattı.

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs aşısıyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Kovid-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık. Alternatif üreticilerle de görüşmelerimiz devam ediyor. Daha önce de açıkladığım gibi bedelsiz olarak, sağlık çalışanlarımızdan başlayarak, kademeli bir şekilde aşı yapmayı planlıyoruz. Devletimiz vatandaşının yanındadır."

COVID-19 aşısı ile ilgili ilk anlaşmaları yaptık. Alternatif üreticilerle de görüşmelerimiz devam ediyor. Daha önce de açıkladığım gibi BEDELSİZ olarak, sağlık çalışanlarımızdan başlayarak, kademeli bir şekilde aşı yapmayı planlıyoruz. Devletimiz vatandaşının yanındadır. pic.twitter.com/mj5fTssPtU — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 28, 2020

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