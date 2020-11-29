Savcı Sayan: Kürtlerle ilgili problemler MHP ile birlikte çözülür

Kürtlerle ilgili problemler MHP ile birlikte çözülür. Bundan dolayı Cumhur ittifakı Kürtler için büyük bir şanstır.Bu fırsatı kaçıranları tarih af etmeyecektir..Kaostan beslenen muhalefet, Batı ve taşeronları PKK ve siyasi uzantılarının Cumhur ittifakına saldırmalarıda bundandır