İBB: Saraçhane'deki evsizler, zabıta eşliğinde otele yerleştirildi

TÜM Yardımlaşma Derneği (TÜMYAD) tarafından 28 Kasım 2020 akşamı sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, İstanbul Saraçhane’deki Haşim İşcan Geçidi’nde kaldırımlarda yatan onlarca evsizin hali yürek burktu.
Uzun bir süredir Saraçhane’deki parklarda geceleri geçiren evsizlerin bir süredir Haşim İşcan Geçidi’ndeki bisiklet satan dükkanların önünde gecelediği öğrenildi.
TÜMYAD’ın evsizlerin halini paylaştığı video sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
Görüntülerin yayılmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.
Alana giden zabıta ekipleri büyük bir çoğunluğunu Türk vatandaşların oluşturduğu 30 kişiyi araca bindirerek bir otele yerleştirdi.
İBB Saraçhane'deki evsizlere kayıtsız kalmadı, Zabıta eşliğinde otele yerleştirdi. pic.twitter.com/dxk27rI96K— İBB Haber (@ibbhaberleri) November 28, 2020
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