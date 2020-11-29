Canlı yayında 'Devletin ordusu Katar'a satıldı' tartışması

Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Gerçek Fikri Ne' programında tansiyon yükseldi. Türkiye'nin ekonomik durumu ve yabancı yatırımcıların faaliyetlerine ilişkin görüşlerin tartışıldığı anda söz alan CHP Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır, Tank Palet Fabrikası'nın Katar'a satılmasını "Ordu Katar'a satıldı" sözleriyle eleştirdi.

''Cumhuriyet tarihinde ilk kez 'Devletin ordusu Katar'a satıldı'' şeklinde bir ifade kullanan CHP'li vekilin bu sözleri diğer konuklar tepkiyle karşılandı. Programın diğer konuklarından, Kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir, Başarır'a ''Türkiye Cumhuriyetinin silahlı kuvvetlerinin satıldığını nasıl söylersiniz'' diye sordu.

"Tank palet fabrikasının satılması ordunun da satılması demektir" iddiasını savunan Başarır, programın ilerleyen dakikalarında ise sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.

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