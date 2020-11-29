Ticari taksi sürücüsü, sokağa çıkma yasağında ekipleri görünce hasta kadını sokağa bırakıp kaçtı

Kırıkkale’de devriye gezen İl Salgın Denetim Merkezi’ndeki görevli uzman ekiplerini gören bir ticari taksi sürücüsü, kısıtlama süresince yolcu taşımacılığının yasak olması nedeniyle hasta kadını sokağa bırakıp kaçtı. Ekipler, 112 Acil Servisi arayıp hasta kadının hastaneye gitmesini sağladı.

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibariyle başladı. Kırıkkale Valiliği koordinesindeki İl Salgın Denetim Merkezi’nde görevli uzman ekipler, kent genelinde denetimler gerçekleştirdi.

Kısıtlama süresince mazeret bildirmeden yolcu taşımacılığı yasak olması nedeniyle bir ticari taksi sürücüsü, devriye gezen uzman ekiplerini görünce hastaneye götürmek için geldiği hasta kadını sokakta bırakıp kaçtı.

Ekipler ise, 52 yaşındaki kadının yanında bekleyerek 112 Acil Servis ekiplerini aradı. Sağlık ekipleri buradaki ilk müdahalenin ardından kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

Ticari taksilerle seyahat eden yolcular tek tek sorgulandı.